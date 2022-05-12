NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü - Son Dakika
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NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü

12.05.2022 15:34
NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü

NASA'nın yeni yayımladığı Mars fotoğrafları, adeta bir mağara kapısı gibi duran merak uyandıran bir yapıya yer verdi. Bu görsel sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Bugüne kadar pek gizemi çözülemeyen Mars fotoğraflarına bir yenisi de NASA tarafından gündeme getirildi.

Webtekno'da yer alan habere göre, NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi. Fotoğrafı gören kişilerin ürkmesine neden olan bu yapı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat yapının nasıl oluştuğuna dair bazı teoriler mevcut.

KAPI ŞEKLİNDEKİ YARIK MEYDANA GELEN BİR KIRIK OLABİLİR

Reddit'te bazı kullanıcıların teorilerine göre kayadaki kapı şeklindeki yarık, baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabilir. Bu kırığa neden olabilecek basıncaysa Mars'taki depremlerden biri yol açmış olabilir.

Söz konusu kırığın ve etrafındaki kayaların ve taşların ilk başta algıladığımız gibi büyük değil, santimetrelerle ölçülebilecek kadar küçük olabileceğine işaret ediyor.

YORUMLAR
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