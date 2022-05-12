Bugüne kadar pek gizemi çözülemeyen Mars fotoğraflarına bir yenisi de NASA tarafından gündeme getirildi.
Webtekno'da yer alan habere göre, NASA'nın Curiosity uzay aracındaki Mast Camera tarafından 7 Mayıs'ta çekilen görüntü, kayanın içine doğru kazılmış bir kapıya benzeyen yapı gösterdi. Fotoğrafı gören kişilerin ürkmesine neden olan bu yapı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat yapının nasıl oluştuğuna dair bazı teoriler mevcut.
Söz konusu kırığın ve etrafındaki kayaların ve taşların ilk başta algıladığımız gibi büyük değil, santimetrelerle ölçülebilecek kadar küçük olabileceğine işaret ediyor.
Son Dakika › Dünya › NASA'nın yayınladığı Mars fotoğrafı gündem oldu! Kayanın içine kazılmış bir kapı gözüktü - Son Dakika