Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş 12'nci haftasında sürüyor. Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasında Rus güçlerine karşı direnen Nazi sempatizanı askerlere, Kiev'den 'savaşı bırakın' emri gitti. Son dakika gelişmesine göre, Kiev askerlere 'savaşı bırakın' emri verdi.

AFP konuyla ilgili haberi Ukraynalı komutan Denys Prokopenko'nun açıklamalarına dayandırdı.

Prokopenko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Yüksek askeri komutanlık, garnizonumuzdaki askerlerin hayatlarını kurtarmak ve şehri savunmayı durdurmak için emir verdi."

KENTİN TAMAMI RUSLARDA

Bu emir sonrası kentin tamamının Rusya'nın eline geçtiği belirtiliyor. Bu durum ise Rusya için oldukça önemli zira Putin'in emri ile başlayan savaşta Rus güçleri henüz büyük bir Ukrayna kentinin tamamını ele geçirememişti.

Putin, Rus birliklerini bölgeyi ablukaya almaları emrini vermiş ve 'sinek bile uçurmayın' talimatı ile iletmişti. Rus liderin bu hamlesi haftalar sonra meyvesini verdi.

RUSYA, ESİRLERE NE YAPACAĞINI AÇIKLAMADI

Rusya geçtiğimiz saatlerde teslim olduktan sonra Azovstal Çelik Fabrikası'ndan tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 'Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için' bir esir takası umudu dile getirilmiş, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "savaş suçlusu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamamıştı.