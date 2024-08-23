Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü - Son Dakika
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Dünya

Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü

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Nepâl'de Cuma günü trajik bir kaza yaşandı. Hindistan plakalı bir otobüs, 40'tan fazla yolcusuyla Marsyangdi Nehri'ne uçtu. Tanahun bölgesinde gerçekleşen kazada en az 14 kişi hayatını kaybetti. Nepâl silahlı polis ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Otobüs Pokhara'dan Katmandu'ya gidiyordu. Yerel polis olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, kaza nedenleri araştırılıyor. Olay, bölgedeki yol güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

23.08.2024 10:52  Güncelleme: 11:05
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Nepâl'in orta kesiminde Cuma günü trajik bir kaza meydana geldi. Hindistan plakalı bir yolcu otobüsü, en az 40 yolcusuyla birlikte Marsyangdi Nehri'ne uçtu. Tanahun bölgesindeki Aaina Pahara'da gerçekleşen kazada en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Nepâl'in afet yönetimi eğitim okulundan bir silahlı polis ekibi kaza yerine ulaştı ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İlk raporlara göre, 10 ila 11 ceset kurtarıldı.

Uttar Pradesh (UP) plakalı otobüs, kaza anında Pokhara'dan Katmandu'ya seyahat ediyordu. Tanahun Bölge Polis Ofisi'nden Müfettiş Deepkumar Raya, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, "UP FT 7623 plakalı otobüs nehre uçtu ve şu anda nehrin kıyısında duruyor" dedi.

Yerel polis birimleri olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kaza hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Bu trajik olay, bölgedeki ulaşım altyapısı ve yol güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
Nepal\'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü

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Son Dakika Dünya Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü - Son Dakika

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