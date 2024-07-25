Netanyahu ABD'de protesto edildi, İsrail heyetine böcek döküldü

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Netanyahu\'yu alkışa boğan kongredeki tek aklı başında isim! Herkes kim olduğunu merak etti

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında Washington'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Washington sokaklarında "Özgür Filistin" sloganları atan protestoculara polis müdahale ederken, bir grup protestocu İsrail heyetinin masasına böcek döktü.

Gazze'de savaş 9. ayında devam ederken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ziyareti Washington Capitol Hill'de protesto gösterilerine neden oldu. Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' diyen protestocular İsrail Başbakanı'nın tutuklanması çağrısında bulunurken, polis göstericilere müdahale etti. Netanyahu'ya karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılanlar arasında çok sayıda Filistinli Amerikalı ve Amerikalı Yahudi olduğu görülüyor.

Netanyahu, ziyareti kapsamında çarşamba günü ortak bir oturumda ABD Kongresi'ne hitap etti. Kongre'de "Bizim düşmanımız, sizin de düşmanınızdır" diyen Netanyahu'nun konuşması, Kongre üyelerinin alkışlarıyla sıkça kesildi, alkışların büyük kısmı Cumhuriyetçi Parti saflarından geldi.

Demokrat üyelerin bir kısmı oturumu boykot etti

Demokrat Parti'den yaklaşık 70 Kongre üyesi Netanyahu'nun oturuma katılımını boykot ederken, Kongre'nin Filistinli Amerikan üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşması sırasında bir yüzünde "soykırım suçlusu" diğer yüzünde "savaş suçlusu" yazan bir döviz kaldırarak oturumu protesto etti. Demokrat Part'nin yeni adayı Kamala Harris de Netanyahu'nun konuştuğu oturuma katılmadı.

Netanyahu'nun kaldığı otelde böcekli protesto

Protestocuların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda Netanyahu'nun kaldığı Watergate otelinde İsrail heyetinin kullandığı masaya bir torba dolusu böcek ve kum döküldüğü görüldü.

Türkiye'den tepkiler

Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla sık sık kesilen konuşmasına Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den tepki geldi.

Kurtulmuş, Gül ve Yılmaz sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı açıklamalarda Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'ın Netanyahu hakkında savaş suçlarından tutuklama emri talep ettiğini hatırlattı. Gül, "Bu gece ABD Kongre'sinde bir utanç sirki izledik" diyerek, Netanyahu'yu 'soykırım suçlusu' ve 'çocuk katili' olarak niteledi. Yılmaz, ABD Kongresinde oluşan görüntünün "utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe verici" olduğunu söyledi. Kurtulmuş ise, "Bir katliamcıyı ayakta alkışlayan topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size" dedi.