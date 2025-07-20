Netanyahu Bozuk Gıda Nedeniyle Hastanede

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği aktarıldı. Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği belirtilerek, doktorların talimatları doğrultusunda 3 gün istirahat edeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ifade edilen açıklamada, dehidratasyon (vücuttaki sıvı eksikliği) nedeniyle intravenöz sıvı tedavisi (damardan sıvı verilmesi işlemi) gördüğü bildirildi.