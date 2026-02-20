Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Netanyahu'dan İran'a Sert Uyarı

Netanyahu\'dan İran\'a Sert Uyarı
20.02.2026 09:31
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a karşı misilleme tehdidinde bulundu, savaş hazırlığı talimatı verdi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Misilleme yapmaları halinde İran'a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran politikasına ilişkin açıklamada bulundu. ABD'nin İran'a olası saldırısına ilişkin orduya ve sivil savunma birimlerine 'savaş hazırlığı' talimatı verdiğini belirten Netanyahu, İsrail'in İran'a karşı en büyük müttefiki ABD ile omuz omuza çalıştığını bildirdi.

Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail'in pozisyonunu ilettiğini söyledi. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurgulayan Netanyahu, "Kesin olan bir şey var; eğer Ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

