Netanyahu, Orta Doğu\'yu Yeniden Çizme Umutlarını dile getirdi

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu. Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, "Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını kaydeden Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde öncülük ettiği 'Abraham Anlaşmaları'na dikkat çekerek, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur" diye konuştu.