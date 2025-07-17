Netanyahu: Suriye'nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
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Netanyahu: Suriye'nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz

17.07.2025 18:10
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Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki kırmızı çizgilerini açıkladı. Netanyahu,"Biz gücümüzle 7 cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye'nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi'de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 KIRMIZI ÇİZGİ AÇIKLADI

İsrail'in Suriye'deki politikasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Size Suriye'de ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı güncellemek istiyorum. Açık bir politika belirledik: Şam'ın güneyindeki bölgenin, Golan'dan Dürzi Dağları bölgesine kadar, askerden arındırılması bir kırmızı çizgidir. İkinci çizgi ise kardeşlerimizin kardeşlerini, Dürzileri, Dürzi Dağları'nda korumaktır" dedi.

"ORDUYA GÜÇLE HAREKETE GEÇMESİ TALİMATINI VERDİM"

Belirttiği kırmızı çizgilerin Suriye hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirten Netanyahu, "Şam'ın güneyine bir ordu göndermiştir, askerden arındırılması gereken bölgeye girmiştir ve Dürzileri katletmeye başlamıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul edemezdik. Bu nedenle, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) güçle harekete geçmesi talimatını verdim" dedi

"SURİYE'NİN GÜNEYİNE ASKERLERİN İNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye ordusuna ait zırhlı araçları ve Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenlediklerini belirten Binyamin Netanyahu, "Bu güçlendirilen eylem sonucunda bir ateşkes sağlandı ve Suriye güçleri Şam'a geri çekildi. Bu önemli bir gelişmedir. Bu ateşkes, güç kullanılarak elde edildi. Taleplerle, yakarmalarla değil, güçle elde edildi. Biz gücümüzle yedi cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye'nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin, Cebel Dürzi'de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"DÜRZİLERİN LİDERİ BANA ULAŞTI"

İsrail'deki Dürzilerin lideri Şeyh Muwafak Tarif'in kendisine ulaştığını söyleyen Netanyahu, "Bana şu şeyi söyledi: 'Soğuk savaş sırasında, siz Yahudiler öldürülürken yardım çağrısı yaptınız, ama kimse gelmedi. Bugünse biz Dürziler öldürülüyoruz, ve biz İsrail devletinden yardım çağrısı yapıyoruz' Ve ben de haklı olduğunu söyledim. Hareket ettik ve gerektiği şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu: Suriye'nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika

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