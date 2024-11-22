Netanyahu: UCM\'nin Tutuklama Emrini Tanımıyoruz

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İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını belirtti.

Netanyahu, yaptığı açıklamada, UCM'nin taraflı olduğunu söyleyerek, kendisi ve Gallant'a hayali suçlar yönelttiğini iddia etti. Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.