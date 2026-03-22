Netanyahu: Zor Bir Akşam Geçirdik
22.03.2026 10:31
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran füzesinin isabet ettiği kentte acil durum önlemleri aldı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin isabet ettiği Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi. Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik. Bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma ekiplerini güçlendiriyorum. Herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Her cephede saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

