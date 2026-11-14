New Orleans'ta tanker demirli yolcu gemisini alabora etti, 32 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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New Orleans'ta tanker demirli yolcu gemisini alabora etti, 32 kişi hastaneye kaldırıldı

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New Orleans\'ta tanker demirli yolcu gemisini alabora etti, 32 kişi hastaneye kaldırıldı
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New Orleans Limanı yakınında Mississippi Nehri'nde tanker, iskeleye demirli American Heritage yolcu gemisine çarparak gemiyi alabora etti. Kazada 30 yolcu ile kurtarma sırasında suya düşen 2 polis hastaneye kaldırılırken, gemide bulunan 129 yolcudan kayıp olmadığı belirtildi.

ABD'nin New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde bir tankerin iskeleye demirli nehir yolcu gemisine çarpması sonucu gemi alabora oldu, 32 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, ABD'nin New Orleans Limanı yakınlarındaki Mississippi Nehri'nde dün yerel saatle 12.30 sıralarında 'Atlantic Asphalt' adlı tanker, kontrolden çıkarak iskeleye demirli 'American Heritage' isimli yolcu gemisine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu gemisi alabora olurken, bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldı.

New Orleans Belediye Başkanı Helena Moreno, düzenlediği basın toplantısında, olay sırasında gemide 129 yolcunun bulunduğunu bildirdi. Çarpışmada yaralanan 30 yolcu ile kurtarma çalışmaları sırasında suya düşen 2 polis memuru olmak üzere toplam 32 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıklayan Moreno, yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığını ve kayıp yolcu bulunmadığını kaydetti.

ABD Sahil Güvenliği, tankerde dümen kaybı yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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