New York Belediye Başkanı Mamdani müzede oy kullanıp seçime katılma çağrısı yaptı

New York Belediye Başkanı Mamdani müzede oy kullanıp seçime katılma çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri için kentte başlayan erken oy kullanma işlemlerinde oyunu Metropolitan Sanat Müzesi'nde kullandı. Mamdani, New Yorkluları seçime katılmaya çağırdı; erken oy 1 Kasım'a kadar sürecek.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için oy kullanma işlemlerinin başladığı New York'ta, Belediye Başkanı Zohran Mamdani oyunu kullandı.
ABD'de New York da dahil bazı eyaletlerde dün erken oy kullanma işlemleri başladı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Metropolitan Sanat Müzesi'nde oyunu kullanarak, New Yorkluları seçime katılmaya çağırdı. Eyaletteki erken oy kullanma işlemlerinin 1 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: DHA
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