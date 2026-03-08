New York'ta Patlayıcı Cihaz Olayı: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
New York'ta Patlayıcı Cihaz Olayı: İki Şüpheli Yakalandı

08.03.2026 14:36  Güncelleme: 15:47
New York Polis Departmanı (NYPD), Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin konutu önüne patlayıcı cihaz yerleştiren iki şüpheliyi yakaladı. Olay sırasında Mamdani ve eşinin konutlarında olmadığı, güvenliklerinin sağlandığı kaydedildi.

(ANKARA) - New York Polis Departmanı (NYPD), Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin konutu önüne patlayıcı cihaz yerleştiren iki şüpheliyi yakaladı. Olay sırasında Mamdani ve eşinin konutlarında olmadığı, güvenliklerinin sağlandığı kaydedildi.

NYPD, New York Belediye Başkanı Mamdani'nin konutu önüne patlayıcı cihaz yerleştiren iki kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün Başkan Mamdani'nin resmi konutu Gracie Mansion yakınlarında meydana geldi.

Yetkililer, şüphelilerin cihazları bir "anti-Müslüman" protesto sırasında konut önüne bıraktığını belirtti. Başkan Mamdani ve eşi olay sırasında evde bulunmuyordu, güvenliklerinin sağlandığı bildirildi.

Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin ortak çalışması sonucu toplam altı kişi gözaltına alındı; bunlardan ikisi patlayıcı cihazlarla bağlantılı olmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan şüphelilerin 18 yaşındaki Amir Balat ve 19 yaşındaki Ibrahim Nick olduğu belirtildi.

NYPD yetkilileri, patlayıcı cihazların işlevselliğinin incelendiğini ve olayın detaylı soruşturmasının devam ettiğini açıkladı. Olay, sosyal medyada bazı kesimlerce "suikast girişimi" olarak nitelendirilse de polis resmi olarak olayı bu şekilde tanımlamadı.

Soruşturma kapsamında uzman ekipler tarafından patlayıcı cihazların gerçek patlayıcı içerip içermediği inceleniyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Dünya New York'ta Patlayıcı Cihaz Olayı: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: New York'ta Patlayıcı Cihaz Olayı: İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
