New York\'ta 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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ABD'nin New York kentindeki 5 katlı apartmanda yangın çıktı.

ABD'de New York İtfaiye Departmanı (FDNY), New York kentinin Harlem bölgesindeki 5 katlı apartmanda yangın çıktığını bildirdi.

New York İtfaiyesi, sosyal medya hesabından, Harlem'deki 5 katlı apartmanda yerel saatle 21.00 sularında başlayan yangının videosunu paylaştı. Yangına müdahale için yaklaşık 170 itfaiye ile sağlık personelinin bölgede bulunduğu ve olayda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.