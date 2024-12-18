New York'ta Bahçede 10 Bin Yıllık Mastodon Fosili Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

New York'ta Bahçede 10 Bin Yıllık Mastodon Fosili Bulundu

New York\'ta Bahçede 10 Bin Yıllık Mastodon Fosili Bulundu

ABD'nin New York kentinde bir evin bahçesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait mastodon çenesi fosili keşfedildi. Uzmanlar, fosilin incelemeleri ile mastodonun yaşını ve yaşam alanını belirleyecek.

18.12.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de bir evin bahçesinde yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesinin fosili keşfedildi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan bir kişi evinin bahçesinde toprak arasından çıkan dişleri fark etmesi üzerine yetkililere haber verdi. Uzmanlar fosilin yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait bir mastodon çenesi olduğunu ifade etti. New York eyalet Müzesi tarafından yapılan açıklamada, mastodonun yaşını, beslenme şeklini ve yaşam alanını belirlemek incelemeler yapılacağı ifade edildi.

Mastodonlar, günümüzden 5,3 milyon ila 10 bin yıl önce arasında yaşamış, modern fillerin ortak atalarına dair önemli evrimsel izler taşıyan canlılardır. Mastodonlar, mamutlardan ve fillerden belirgin şekilde farklıdır. Mastodonlar, mamutlardan daha düz ve uzun dişlere sahip ve yanak dişleri koni benzeri sivri uçluydu. Ayrıca, mastodonların dişleri mamutlarınkinden farklı olarak daha az kavisliydi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, New York, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta Bahçede 10 Bin Yıllık Mastodon Fosili Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
07:24 MasterChef’e Beyza’nın ’’yalnızlığı’’ damga vurdu MasterChef'e Beyza'nın ''yalnızlığı'' damga vurdu
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:03:00. #1.13#
SON DAKİKA: New York'ta Bahçede 10 Bin Yıllık Mastodon Fosili Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.