Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika
Üye Girişi

Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti

01.09.2022 12:44

New York'ta bir grubun saldırısına uğrayan genç, yediği yumrukların ardından beyzbol sopasıyla dövüldü. Korkunç anlar kameralarca kaydedildi.

New York'ta yaşanan olayda genç, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde saldırgan grup, genci beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan saldırgan grup daha sonra gencin yüzünü yumrukladı.

"YÜZÜNDE CİDDİ YIRTILMA SÖZ KONUSU"

Saldırının şiddeti giderek büyüyünce çevredekiler yetkilileri aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri genci saldırganların elinden kurtardı. Bunun üzerine genç hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesini yapan doktor genç için şu sözleri söyledi: "Gencin yüzünün sağ tarafında ciddi bir yırtılma ve şişlik söz konusu."

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan gencin hastaneye kaldırıldığı sırada saldırganlar gözaltına alındı. İfadesi alınan saldırgan grup serbest bırakıldı. Ancak vatandaşlar saldırıya uğrayan genci döven grubun serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu Eylül 2022 Dünya Gündemi Eylül 2022 Dünya Gündemi

New York, Twitter, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement