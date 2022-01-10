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New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti

10.01.2022 01:55
New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti

19 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.

New York'ta 19 katlı bir apartman dairesinde çıkan yangında en az 19 kişi hayatını kaybetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Pazar günü çıkan yangında hayatını kaybedenlerden dokuzunun çocuk olduğunu söyledi.

Eric Adams, Bronx bölgesinde çıkan yangınla ilgili olarak, "New York'un tanık olduğu en kötü yangınlardan biri gibi görünüyor" dedi.

NBC News'a konuşan Adams, "New York'ta 30 yıldır bir yangında bu kadar fazla kişi hayatını kaybetmemişti" diye konuştu.

Yangında yaralanan 63 kişiden 32'si hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılanlardan 13'ünün hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor

Yangın kontrol altına alındı, neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, 200'e yakın itfaiye görevlisinin, yangının binanın birinci ve ikinci katlarında başlamasından sonra, üç dakika içinde apartmana ulaştıklarını söyledi.

Daniel Nigro, "İtfaiye görevlileri binaya gittiklerinde, yangının apartmanın tüm dairelerine yayıldığını fark etti" dedi.

Nigro ayrıca hemen her katta ölenler olduğunu, yaşamlarını yitirenlerden birçoğunun kalp krizi geçirdiğini söyledi.

ABD'de Çarşamba günü Philadelphia kentinde bir apartmanda çıkan yangında da sekizi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti
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New York, İtfaiye, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'taki yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

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