New York'ta yaşanan olayda genç çocuk bir grup kişi tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde saldırgan grup, genç adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan saldırganlar gencin yüzünü yumrukladı.
Olayın üzerine çevredekiler polis ekiplerini aradı. Bölgeye polis ekiplerinin gelmesiyle genç saldırıdan kurtarıldı. Polis, saldırıya uğrayan gencin ciddi durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi. Gözaltına alınıp ifadeleri alınan saldırganlar ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Dünya › Saldırganlar bir genci sokak ortasında beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika