Saldırganlar bir genci sokak ortasında beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika
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Saldırganlar bir genci sokak ortasında beyzbol sopasıyla darp etti

01.09.2022 09:42

New York'un Brooklyn bölgesinde bir grup, saldırdıkları genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla dövdü. Yaşananlar kameralarca kaydedildi.

New York'ta yaşanan olayda genç çocuk bir grup kişi tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde saldırgan grup, genç adamı beyzbol sopasıyla öldüresiye dövdü. Hırsını alamayan saldırganlar gencin yüzünü yumrukladı.

"YÜZÜNDE CİDDİ YIRTILMA VAR"

Olayın üzerine çevredekiler polis ekiplerini aradı. Bölgeye polis ekiplerinin gelmesiyle genç saldırıdan kurtarıldı. Polis, saldırıya uğrayan gencin ciddi durumda hastaneye kaldırıldığını söyledi. Gözaltına alınıp ifadeleri alınan saldırganlar ise serbest bırakıldı.

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SON DAKİKA: Saldırganlar bir genci sokak ortasında beyzbol sopasıyla darp etti - Son Dakika
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