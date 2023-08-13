Nijer'de cunta destekçileri Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti - Son Dakika
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Nijer'de cunta destekçileri Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:11

Nijer'de ECOWAS'ın Nijer krizini tartışmak üzere toplanacağı haberinin ardından darbe destekçileri başkent Niamey'de protesto düzenledi. Protestocular, Fransa ve ECOWAS'a karşı sloganlar atarak tepki gösterdi ve yeni lider General Abdourahmane Tchiani'ye desteklerini belirtti.

Nijer'de cunta destekçileri başkent Niamey'de Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti.

ECOWAS'ın Nijer krizini tartışmak üzere dün Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geleceği haberinin ardından yüzlerce darbe destekçisi başkent Niamey'de toplandı. Niamey'in yakınlarındaki Fransız askeri üssünün çevresinde oluşturulan Batı Afrika bloğuna karşı çıkan protestocular, "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ECOWAS" sloganları atarak tepki gösterdi. Birçok protestocu Rus ve Nijer bayrakları sallarken, ülkenin yeni lideri General Abdourahmane Tchiani'ye desteklerini belirten sloganlar attı. - NİAMEY

Kaynak: İHA
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Fransa, Nijer, Gana, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nijer'de cunta destekçileri Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'de cunta destekçileri Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti - Son Dakika
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