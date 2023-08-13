Nijer'de cunta destekçileri Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti

Nijer'de cunta destekçileri başkent Niamey'de Fransa ve ECOWAS'ı protesto etti.

ECOWAS'ın Nijer krizini tartışmak üzere dün Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geleceği haberinin ardından yüzlerce darbe destekçisi başkent Niamey'de toplandı. Niamey'in yakınlarındaki Fransız askeri üssünün çevresinde oluşturulan Batı Afrika bloğuna karşı çıkan protestocular, "Kahrolsun Fransa", "Kahrolsun ECOWAS" sloganları atarak tepki gösterdi. Birçok protestocu Rus ve Nijer bayrakları sallarken, ülkenin yeni lideri General Abdourahmane Tchiani'ye desteklerini belirten sloganlar attı. - NİAMEY