Nijerya'da meydana gelen olay, ilginçliği nedeniyle kısa sürede dünya basınında geniş yer aldı. İddiaya göre Ikechukwu Onuma isimli bir adam karısıyla cinsel ilişkiye girdiği sırada eşinin eşcinsel sevgilisinin evlerini basması üzerine çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Nijerya medyasındaki habere göre Onuma'nın akrabaları, olayla ilgili Onuma'nın karısının sevgilisini suçlayarak cezalandırılmasını istedi.
Onuma'nın karısı ve sevgilisinin fotoğrafını paylaşan bir aile üyesi Charles Anwah, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Bunu ödemeli" notunu ekledi. Onuma'nın arkadaşı Maria Ikpeazu Ekwuno ise, "Onu olayın bir gün öncesindeki sabah gördüm. Son görüşüm olduğunu bilmiyordum" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Dünya › Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü - Son Dakika