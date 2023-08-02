Nijerya'da Eğitim Uçağı Trafiğin Yoğun Olduğu Yola Düştü - Son Dakika
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Nijerya'da Eğitim Uçağı Trafiğin Yoğun Olduğu Yola Düştü

02.08.2023 16:37

Nijerya'nın başkenti Lagos'ta bir eğitim uçağı, acil iniş yaparken yoğun bir yola düşerek devasa bir alev topuna dönüştü. Kazada uçakta bulunan iki kişi sağ kurtuldu. Olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Bir uçak, Lagos'ta yoğun bir yola düşerek devasa bir alev topuna dönüştü. Korkunç kaza, Nijerya'nın başkentinde hafif bir uçak olan Air First Hospitality and Tours'un acil iniş yapmasıyla meydana geldi.

Nijerya'da eğitim uçağı trafiğin yoğun olduğu caddeye. Alev topuna dönen uçakta bulunan iki kişi sağ kurtuldu

Jabiru J430 uçağının test uçuşu sırasında olduğu bildirilen kaza, Salı günü Oba Akran'ın kuzey bölgesine düştü. İnanılmaz görüntüler, iki kişilik uçağın hızlı bir şekilde alçaldığını ve kanadının bir aydınlatma direğine çarptığını gösteriyor.

Nijerya'da eğitim uçağı trafiğin yoğun olduğu caddeye. Alev topuna dönen uçakta bulunan iki kişi sağ kurtuldu

Uçak, burnunun üzerinde kayarak yere çakıldıktan sonra alevler içinde kaldı. Başka bir klipte ise iki kişinin alevlerden sağ salim kurtulduğu ve görgü tanıklarının onlara yardım ettiği görülüyor.

Nijerya'da eğitim uçağı trafiğin yoğun olduğu caddeye. Alev topuna dönen uçakta bulunan iki kişi sağ kurtuldu

Nijerya Güvenlik Soruşturma Bürosuna göre, olayda iki kişi yaralananlar arasında. Uçak kazasının olası nedenini belirlemek için soruşturma yapılıyor. Uçuş sırasında güç kaybederek bir yarış alanına acil iniş yapan uçağın anını izleyin.

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Son Dakika Dünya Nijerya'da Eğitim Uçağı Trafiğin Yoğun Olduğu Yola Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Eğitim Uçağı Trafiğin Yoğun Olduğu Yola Düştü - Son Dakika
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