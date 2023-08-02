Nijerya'da Eğitim Uçağı Trafiğin Yoğun Olduğu Yola Düştü

Bir uçak, Lagos'ta yoğun bir yola düşerek devasa bir alev topuna dönüştü. Korkunç kaza, Nijerya'nın başkentinde hafif bir uçak olan Air First Hospitality and Tours'un acil iniş yapmasıyla meydana geldi.

Jabiru J430 uçağının test uçuşu sırasında olduğu bildirilen kaza, Salı günü Oba Akran'ın kuzey bölgesine düştü. İnanılmaz görüntüler, iki kişilik uçağın hızlı bir şekilde alçaldığını ve kanadının bir aydınlatma direğine çarptığını gösteriyor.

Uçak, burnunun üzerinde kayarak yere çakıldıktan sonra alevler içinde kaldı. Başka bir klipte ise iki kişinin alevlerden sağ salim kurtulduğu ve görgü tanıklarının onlara yardım ettiği görülüyor.

Nijerya Güvenlik Soruşturma Bürosuna göre, olayda iki kişi yaralananlar arasında. Uçak kazasının olası nedenini belirlemek için soruşturma yapılıyor. Uçuş sırasında güç kaybederek bir yarış alanına acil iniş yapan uçağın anını izleyin.