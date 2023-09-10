Nijerya'da Feribot Kazası: En Az 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Nijerya'da Feribot Kazası: En Az 26 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya\'da Feribot Kazası: En Az 26 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 10.09.2023 22:09

Nijerya'nın Nijer eyaletinde feribotun alabora olması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti. Mokwa yerel yönetim bölgesinde meydana gelen kazada, çoğunluğu kadın ve çocuk olan 26 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ediyor.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde feribotun alabora olması sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde yer alan Mokwa yerel yönetim bölgesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişiyi taşıyan feribot alabora oldu. Nijer Eyaleti Vali Sözcüsü Bologi İbrahim yaptığı açıklamada, "Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 26 kişinin öldüğü doğrulandı, 30'dan fazla kişi kurtarıldı. Deniz polisi ve yerel dalgıçların Nijer Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı ile işbirliği içinde yürüttüğü kurtarma operasyonu devam ediyor" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Nijerya'da bulunan Nijer Nehri'nde düğünden dönen davetlileri taşıyan tekne alabora olmuş, kazada 103 kişi hayatını kaybetmişti. - ABUJA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Nijerya'da Feribot Kazası: En Az 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da Feribot Kazası: En Az 26 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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