Nijerya'da Kamyon Kazası: 10 Ölü, 20 Yaralı

24.03.2026 10:34
Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı hız nedeniyle devrilen kamyonda 10 kişi hayatını kaybetti.

NİJERYA'nın Niger eyaletinde yolcu ve yük taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Sözcüsü Felicia Kalu tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkenin orta kesimindeki Niger eyaletine bağlı Tafa-Gujeni kara yolunda, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak devrildi. Hem ticari yük hem de yolcu taşıyan kamyonda toplam 33 erkeğin bulunduğu açıklanırken, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaralanan 20 kişinin ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı, 3 kişinin de kazadan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

FRSC yetkilileri, kazanın ana nedeninin aşırı hız ve kurallara aykırı yolcu taşıma olduğunu vurgulayarak sürücüleri uyardı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
