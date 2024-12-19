NİJERYA'nın Oyo eyaletinde düzenlenen panayırdaki izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti.
Oyo Enformasyon Komiseri Prince Dotun Oyelade, dün eyaletin başkenti Ibadan'da düzenlenen özel panayırda izdiham oluştuğunu açıkladı. Oyelade, izdihamda 32 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda çocuğun yaralandığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Panayırda İzdiham: 32 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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