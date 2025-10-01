Nijerya\'da tekne kazası: 20 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin, alabora olduğu belirtildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

BÖLGEDE KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.