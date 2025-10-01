Nijerya'da tekne kazası: 20 ölü - Son Dakika
Dünya

Nijerya'da tekne kazası: 20 ölü

Nijerya'da tekne kazası: 20 ölü
01.10.2025 11:02
Nijerya'nın Kogi eyaletinde alabora olan teknede 20 kişi hayatını kaybetti, kaybolanlar var.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden Ilushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan bir teknenin, alabora olduğu belirtildi. Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

BÖLGEDE KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

