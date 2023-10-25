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Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine operasyon! Onlarcası öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine operasyon! Onlarcası öldürüldü

Son Güncelleme: 25.10.2023 01:53

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen operasyonda, onlarca silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ordu Sözcüsü, operasyonda öldürülen çete üyesi sayısının çok olduğunu ve ele geçirilen silah ve mühimmatın önemli olduğunu açıkladı. Sokoto eyaleti, silahlı çete üyeleri ve teröristlerin saldırılarına maruz kalan bir bölge olarak biliniyor.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde düzenlenen operasyonda, onlarca silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda silah çete üyelerine ait 5 silah, 9 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildi

ONLARCASI ÖLDÜRÜLDÜ

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yazılı yaptığı açıklamada, ordunun Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı dikkatli planlanmış bir operasyon düzenlediğini belirtti. Operasyonda onlarca silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Nwachukwu, çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Nwachukwu, operasyonda silah çete üyelerine ait 5 silah, 9 motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

ÇETE ÜYELERİNİN SALDIRILARINA MARUZ KALIYORDU

Sokoto eyaleti, ülkenin kuzey bölgesinde fidye için adam kaçıran, insanları öldüren ve toplumda tahribat yaratan silahlı çete üyeleri ve teröristlerin saldırılarına maruz kalan eyaletlerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine operasyon! Onlarcası öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı çete üyelerine operasyon! Onlarcası öldürüldü - Son Dakika
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