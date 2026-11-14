Nijerya'dan vatandaşlarına Etiyopya uyarısı: Havalimanının yüksekliği ölümcül olabilir - Son Dakika
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Nijerya'dan vatandaşlarına Etiyopya uyarısı: Havalimanının yüksekliği ölümcül olabilir

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Nijerya\'dan vatandaşlarına Etiyopya uyarısı: Havalimanının yüksekliği ölümcül olabilir
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Nijerya, bu yıl Addis Ababa'da aktarma yapan ve sağlık sorunu bulunan bazı vatandaşlarının hayatını kaybettiğini açıklayarak kalp ve solunum hastalarını 2.334 metre rakımdaki havalimanına karşı uyardı.

BBC'nin haberine göre Nijerya hükümeti, vatandaşlarını, özellikle de kronik sağlık sorunu olanları Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ana havalimanı üzerinden seyahat etmeme konusunda uyardı. Uyarının nedeni havalimanının bulunduğu yüksek rakım.

Abuja'daki Nijerya Dışişleri Bakanlığı, sağlık sorunu bulunan bazı Nijeryalıların bu yıl Addis Ababa'da aktarma yaparken hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, ölen yolcuların kimliklerini ve ölüm nedenlerini paylaşmadı.

Addis Ababa deniz seviyesinden 2.334 metre yükseklikte bulunuyor ve dünyanın en yüksek başkentlerinden biri. Kentteki Bole Uluslararası Havalimanı, Afrika, Orta Doğu ve Asya arasındaki yolculuklarda önemli bir aktarma merkezi; her yıl milyonlarca yolcuya hizmet veriyor.

Bakanlık, kalp-damar ve solunum yolu hastalığı olanların daha yüksek risk altında olduğunu belirtti. Yüksek rakımda ağırlaşan bir sağlık sorunu bulunan yolculardan Addis Ababa aktarmalı bir yolculuk planlarken dikkatli olmalarını ve önceden tıbbi görüş almalarını istedi.

Bakanlık, Nijeryalıları Etiyopya başkenti üzerinden seyahat etmekten caydırmak istemediğini de vurguladı.

Uzmanlara göre yüksek rakımda hava daha seyrek olduğu için kana daha az oksijen geçiyor. Amerikan Kalp Derneği'ne göre bu durumda kalp, vücuda yeterli oksijen ulaştırmak için daha fazla çalışmak zorunda kalıyor ve bu, var olan hastalığı olanlarda zaman zaman kalp yetmezliğine yol açabiliyor. Oksijen azlığı sağlıklı insanlarda bile baş dönmesi, yorgunluk ve nefes darlığına neden olabiliyor.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Addis AbabaEtiyopyaSeyahatNijeryaDünyaSon Dakika

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