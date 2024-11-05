ABD'nin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı açıklandı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Northville kentinde bulunan bir oy verme noktasının gaz kaçağı nedeniyle kapatıldığı ifade edildi. Açıklamada, oy verme noktasının çevrede bulunan bir ortaokula taşındığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Northville'de Gaz Kaçağı Nedeniyle Oy Verme Noktası Kapandı - Son Dakika
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