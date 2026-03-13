Almanya'nın Nürnberg Kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı König'den Müslümanlara Teşekkür Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'nın Nürnberg Kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı König'den Müslümanlara Teşekkür Mesajı

13.03.2026 19:10  Güncelleme: 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde yapılan yerel seçimlerin ilk turunda mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yüzde 46 oy alarak ikinci tura kalmayı başardı. König, Türk ve Müslüman topluma teşekkür ederek, bu toplulukların şehirdeki katkılarına vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde 8 Mart 2026'da yapılan yerel seçimlerin ilk turunda Hristiyan Birlik Partisi (CSU) adayı ve mevcut Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yüzde 46 oy aldı. Rakipleriyle arasında önemli bir fark oluşturmasına rağmen yüzde 50'nin üzerine çıkamayan König, 22 Mart'ta Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Nasser Ahmed ile ikinci turda yarışacak. Seçimlerin ardından yayımladığı video mesajında König, kentte yaşayan Türk ve Müslüman topluma teşekkür etti.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg'de farklı kökenlerden insanların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan König, özellikle Türk toplumu ve Müslüman vatandaşların ekonomik hayat, dernek çalışmaları ve toplumsal dayanışma alanlarında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

König, seçim sürecinde esnaf ve vatandaşlarla doğrudan görüşme imkanı bulduğunu, Türkler başta olmak üzere Müslümanları yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. Ramazan ayında düzenlenen iftar programları ve cami ziyaretlerine katıldığını kaydeden König, bu buluşmaların farklı topluluklar arasında diyaloğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini söyledi.

Nürnberg'in farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğuna dikkati çeken König, bu çeşitliliğin kentin en önemli zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Mesajının sonunda ise 22 Mart'ta yapılacak ikinci tur seçimlere dikkat çeken König, vatandaşları yeniden sandığa gitmeye çağırdı. König, Nürnberg'in geleceğinin bu seçimle şekilleneceğini belirterek, şehrin saygı, güvenlik ve fırsat eşitliği temelinde gelişmeye devam etmesi için destek istedi.

Kaynak: ANKA

Nürnberg, Bavyera, Almanya, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 20:02:39. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.