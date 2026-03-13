Almanya'nın Nürnberg Kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı König'den Müslümanlara Teşekkür Mesajı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde 8 Mart 2026'da yapılan yerel seçimlerin ilk turunda Hristiyan Birlik Partisi (CSU) adayı ve mevcut Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, yüzde 46 oy aldı. Rakipleriyle arasında önemli bir fark oluşturmasına rağmen yüzde 50'nin üzerine çıkamayan König, 22 Mart'ta Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Nasser Ahmed ile ikinci turda yarışacak. Seçimlerin ardından yayımladığı video mesajında König, kentte yaşayan Türk ve Müslüman topluma teşekkür etti.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Nürnberg'de farklı kökenlerden insanların kentin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayan König, özellikle Türk toplumu ve Müslüman vatandaşların ekonomik hayat, dernek çalışmaları ve toplumsal dayanışma alanlarında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

König, seçim sürecinde esnaf ve vatandaşlarla doğrudan görüşme imkanı bulduğunu, Türkler başta olmak üzere Müslümanları yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti. Ramazan ayında düzenlenen iftar programları ve cami ziyaretlerine katıldığını kaydeden König, bu buluşmaların farklı topluluklar arasında diyaloğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiğini söyledi.

Nürnberg'in farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğuna dikkati çeken König, bu çeşitliliğin kentin en önemli zenginliklerinden biri olduğunu vurguladı. Mesajının sonunda ise 22 Mart'ta yapılacak ikinci tur seçimlere dikkat çeken König, vatandaşları yeniden sandığa gitmeye çağırdı. König, Nürnberg'in geleceğinin bu seçimle şekilleneceğini belirterek, şehrin saygı, güvenlik ve fırsat eşitliği temelinde gelişmeye devam etmesi için destek istedi.