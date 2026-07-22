New York Belediye Başkanı Mamdani: "Netanyahu, Savaş Suçlusudur ve Tutuklanmalıdır Ancak Bunu Uygulayacak Hukuki Yetkiye Sahip Değiliz"

(ANKARA) - New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "savaş suçlusu" olarak nitelendirdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanmak üzere tutuklanması gerektiğini belirterek, New York yönetiminin bunu uygulayacak bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığını söyledi. Mamdani, federal hükümete UCM'ye katılarak tutuklama kararını uygulama çağrısı yaptı. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise açıklamalara tepki gösterdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, ABD merkezli New York Times'ta 18 Temmuz Cumartesi günü yayınlanan röportajında, her sonbaharda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'u ziyaret eden Netanyahu'yu hala tutuklamayı planlayıp planlamadığının sorulması üzerine, Netanyahu'nun tutuklanması konusunda hukuk departmanıyla aktif bir görüşme yürüttüğünü, yasanın izin verdiği ölçüde hareket edeceğini söylemişti.

Mamdani, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirdi. Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

"Benjamin Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen korkunç bir soykırımın mimarı ve bir savaş suçlusudur. Netanyahu, 73 binden fazla insanın öldürülmesinden; on binlerce çocuğun sakat kalmasına neden olunmasından; hayatta kalan çocukların anestezi uygulanmadan uzuvlarının kesilmek zorunda bırakılmasından; yenidoğanların yaşama şansını dahi ellerinden alan yenidoğan hastaneleri ve doğum merkezlerinin hedef alınmasından; gıda ve insani yardımın ulaştırılmasını engelleyerek sayısız insanın açlıktan hayatını kaybetmesine yol açılmasından; yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin öldürülmesinden sorumludur."

Birleşmiş Milletler de geçen ay, sözde ateşkesten sekiz aydan uzun süre geçmesine rağmen Filistinli çocukların İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaya ve öldürülmeye devam ettiğini doğruladı. Bu liste uzayıp gidiyor. Üstelik tüm bunlar, öldüren bombaların bedelini Amerikalılar olarak bizim ödediğimiz bir ortamda yaşanıyor. UCM, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasının bir nedeni var. İnsanlık olarak nesiller boyunca, öylesine ağır suçların var olduğu ve bunların tüm insanlığın vicdanını yaraladığı konusunda ortak bir anlayış geliştirdik. Gözleriyle görebilen, kalbi ve vicdanı olan herkes, onun yol açtığı yıkımı görebilir ve yargı önüne çıkarılması gerektiğini anlayabilir.

Daha önce de söylediğim gibi, Benjamin Netanyahu'nun UCM tarafından yargılanmak üzere tutuklanması gerektiği görüşündeyim. Aynı şekilde, UCM tarafından suçlanan diğer herkes için de bu geçerlidir. Yönetimim, Benjamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde kentin UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulayamayacağını belirlemek amacıyla yürürlükteki hukuk çerçevesinde mevcut tüm yolları değerlendirdi. Sonuç olarak, bu tutuklama kararını uygulayacak bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığımız açıktır.

Ancak federal hükümet bu yetkiye sahiptir ve ben federal hükümete, UCM'ye katılarak bu tutuklama kararını uygulama çağrısında bulunuyorum. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum: Benjamin Netanyahu New York'ta hoş karşılanmamaktadır; hakkında savaş suçu iddiaları bulunan diğer hiçbir kişi de hoş karşılanmamaktadır. Soykırımı tek başımıza durduramayabiliriz. Ancak sessizliğimizin yeni bir silaha dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verebilir ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bütün insanların insanlığını ve onurunu savunabiliriz. Benim size taahhüdüm budur."

İSRAİL'DEN MAMDANİ'YE YANIT

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Mamdani'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Artık bu kan iftiralarına son verin" dedi. Danon, "Siz Hamas'ın propagandasına hizmet etmek için değil, New Yorklulara hizmet etmek için seçildiniz. İşinizi yapın" ifadelerini kullandı.