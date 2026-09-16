Obama ailesinin köpeği Sunny 13 yaşında hayatını kaybetti

(ANKARA) - Eski ABD Başkanı Barack Obama, ailesinin Beyaz Saray yıllarından tanınan köpeği Sunny'nin 13 yaşında öldüğünü açıkladı. Obama, Sunny için yaptığı paylaşımda, "Dün ailemizin çok sevilen bir üyesini kaybettik" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ailesinin köpeği Sunny'nin 13 yaşında öldüğünü duyurdu. Obama ailesinin Portekiz su köpeği Sunny, Barack Obama'nın ikinci başkanlık döneminin başladığı 2013 yılında aileye katılmıştı. Ailenin ilk köpeği Bo ile birlikte Beyaz Saray'da yaşayan Sunny, Obama ailesinin başkanlık yıllarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olmuştu. Bo, 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Obama sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sunny'yi "Ona ayak uydurmakta da zorlanıyorduk çünkü Sunny adeta bir doğa gücüydü. Atletik ve bitmek bilmeyen bir enerjiye sahipti" sözleriyle andı. Beyaz Saray'ın güney bahçesindeki çitlerin üzerinden atlayarak sincapların ve kuşların peşinden koştuğunu anlattı. Sunny'nin Bo'ya karşı da oldukça korumacı olduğunu belirten Obama, Portekiz su köpeği olmasına rağmen suya girmekten nefret ettiğini söyledi.

Sunny'nin 13 yıl boyunca ailenin yanında olduğunu belirten Obama, "Her zaman sadık, her zaman sevecen, her zaman maceraya hazırdı" ifadelerini kullandı. Obama, paylaşımını, "Onu çok özleyeceğiz ve şimdi ağabeyiyle birlikte olduğunu, onun iyi olduğundan emin olmak için yanında bulunduğunu hayal ediyoruz" ifadeleriyle tamamladı.