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Omicron: İngiltere yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi - Son Dakika
BBC

Omicron: İngiltere yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

05.12.2021 11:58
Omicron: İngiltere yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

İngiltere hükümeti, Covid 19'un Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla, yurt dışından ülkeye seyahat edeceklere Covid testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İngiltere hükümeti, Covid 19'un Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla, yurt dışından ülkeye seyahat edeceklere Covid testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere'ye girişte test zorunluluğunun 7 Aralık'ta yerel saatle 04.00'ten itibaren uygulamaya konacağını belirtti.

Bu tarihten itibaren ülkeye seyahat eden 12 yaşından büyük yetişkinlerin, hızlı antijen testi veya PCR testi ile Covid olmadıklarını belgelemeleri gerekecek.

Mevcut kurallar, ülkeye giriş yapan kişilerden test istemiyor, ancak iki gün içinde yapacakları Covid testi negatif çıkana dek kendilerini karantinaya almasını gerektiriyordu.

İngiltere ayrıca yarından itibaren Nijerya'yı da kırmızı listeye ekleyeceğini açıkladı.

Seyahat şirketleri, seyahat öncesi Covid testi zorunluluğunu "sektöre vurulan bir darbe" olarak eleştirdi.

Önceki hafta Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının ardından İngiltere 10 Afrika ülkesini kırmızı listeye eklemişti.

Bu ülkelerden seyahat edenlerin İngiltere'ye varışta 10 gün otelde karantinaya girmesi gerekiyor.

Birleşik Krallık'ta tespit edilen Omicron vakalarının sayısı 160'a ulaştı.

Varyantın yayılmasını önlemek amacıyla bilim insanlarının tavsiyesi doğrultusunda üçüncü doz takviye aşıların uygulamasını hızlandırma kararı alındı.

Hükümetin kararı doğrultusunda, 18 yaş üstü herkes üçüncü doz aşı olabilecek.

Bilim insanları, çok sayıda mutasyon içeren Omicron varyantının, mevcut Delta varyantından daha hızlı yayılabileceğine dair endişeler dile getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeni Covid-19 varyantı Omicron'un görüldüğü ülke sayısının her gün arttığını belirterek, tüm ülkeleri "hazırlıklı olmaları" yolunda uyardı.

Omicron: İngiltere yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi

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Son Dakika Dünya Omicron: İngiltere yurt dışından gelen tüm yolculara test zorunluluğu getirdi - Son Dakika Dünya

BBC

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