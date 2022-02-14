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Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı! - Son Dakika

Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!

14.02.2022 10:44
Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!

Kolombiya'da ormana ağaç kesmek için giden bir köylü, ağaçların tepesinde ağlayan kadınla karşılaştıktan sonra hemen köye döndü. Yetkililere durumu anlatan köylü, kimse kendisine inanmayınca çektiği videoyu gösterdi. Ancak olay yerine gelen polisler kadını bulamayınca, büyük şaşkınlık yaşandı.

Kolombiya'daki kırsal alanda çekilen video bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Düzenli olarak aynı ormanlık alanda ağaç kesen bir köylü, bu kez ormana girdiğinde gariplikle karşılaştı. Çünkü ormanın içinden kadının ağlama sesleri geliyordu.

KAFASINI KALDIRDIĞINDA GÖRDÜ

Sesin nereden geldiğini öğrenmek için kafasını kaldıran köylü, ormanın en tepesinde bir kadının hüngür hüngür ağladığını gördü. Hemen cep telefonuna sarılan köylü, her ihtimale karşı bu anları kayıt altına aldı.

HIZLICA KÖYE KOŞTU

Köylü, başına gelen olayı haber vermek için hemen köye ve polise koştu. Köylüyü dinleyen polis ekipleri, yaşanan duruma ihtimal vermedi ancak videoyu izleyince ikna oldular. Hemen ormanlık alana giden ekipler, kadını bulamayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı.

LA LLORONA KANITI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Köylünün kaydettiği bu görüntüler, Meksika kökenli bir şehir efsanesi olan ve "Ağlayan kadın" olarak bilinen La Llorona'nın varlığına kanıt olarak görülüyor.

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Kolombiya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı! - Son Dakika
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