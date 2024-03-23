Ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra ortadan kaybolduğu için hakkında birçok iddia ortaya atılan Galler Prensesi Kate Middleton, Anneler Günü için çocuklarıyla yayınladığı fotoğrafta oynamalar yaptığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kanser olduğunu açıklayan Middleton'ı fotoğraf konusunda eleştiren ünlü isimler de peş peşe özür paylaşımları yaptı.
Fotoğraf yüzünden Kate Middleton'ı eleştiren ABD'li oyuncu Blake Lively, "Kimsenin umurunda olmadığına eminim ama bir fotoğraf paylaşmıştım. O paylaşım beni çok utandırdı, çok özür dilerim. Herkese sevgilerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.
Sol görüşlü bir aktivist ve gazeteci olan Owen Jones ise X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuda ciddi bir sağlık durumu olabileceğini düşünmeden spekülasyon yapan biri olarak, dürüst olmak gerekirse çok utanç duyuyorum ve ona en iyi dileklerimi gönderiyorum" dedi.
Aynı zamanda reality yıldızı ve Atomic Kitten grubunun üyesi olan Kerry Katona, Kate Middleton hakkındaki söylemlerinden dolayı özür diledi. The Sun'a konuşan yıldız, "Çok sayıda komplo teorisi vardı. Bence ben de onlardan biriydim, biliyorsunuz. Kraliyet ailesi bizim ailemiz gibi. Hepimiz onları tanıdığımızı düşünüyoruz ve bunu herkesten daha iyi anlıyorum. Herkes, senin gerçek kişiliğin hakkında ne olduğunu bildiğini düşünür ve ben sadece sanki hepimiz bu tavşan deliğine düştük ve ben de içine çekildim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi - Son Dakika
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Rusya'da gerçekleşen ve IŞİD'in üstlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Rusya halklarına başsağlığı ve sabır dileyen Eş Genel Başkanlar, bu insanlık dışı saldırı karşısında dayanışmaya ve IŞİD'e karşı ortak mücadeleye çağrıda bulundu. Ayrıca, huzur ve istikrarın halklar arası diyalog ve IŞİD ile ortak mücadeleyle sağlanabileceğini vurgulayarak, Rojava'daki Kürtlere karşı IŞİD'i kullanmak isteyen veya alan sağlayan güçlerin de sorumluluğunu hatırlattılar.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükseldi. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi, Bryansk bölgesinde Ukrayna sınırı yakınında yakalandı.
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