ÖZBEKİSTAN Başbakanı Abdulla Aripov'un, Çin'e resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov'un, Çin hükümetinin daveti üzerine 6-7 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi. Açıklamada, Aripov'un ziyareti sırasında Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong ile Çin-Özbekistan Hükümetlerarası İş Birliği Komitesi'nin 8'inci Toplantısı'na eş başkanlık yapacağı kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Özbekistan Başbakanı Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?