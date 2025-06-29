Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Saldırı sonucu 13 asker yaşamını yitirdi, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı. Pakistan ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da askeri konvoya bombalı saldırı: 13 ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?