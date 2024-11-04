Pakistan\'da Hava Kirliliği Nedeniyle Eğitime Ara

Dünya

PAKİSTAN'da hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi.

Pakistan'da hava kirliliğinin rekor seviyeye ulaştığı Lahor'daki ilkokullarda eğitime bir hafta ara verildiği açıklandı.

Pencap eyaletindeki Lahor kentinde hava kirliliğine karşı bazı önlemler alındığı duyuruldu. Yetkililer, hava kalitesinin düşmesi nedeniyle kentteki tüm ilkokullarda eğitime bir hafta ara verildiğini bildirdi.