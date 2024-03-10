Pakistan\'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

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Küfür etmenin büyük bir suç teşkil ettiği Pakistan'da, yerel mahkeme 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verdi. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenciyse ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

PEYGAMBERE HAKARETİN CEZASI İDAM

İslam Peygamberine hakaret iddiasıyla gündeme gelen iki genç, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da hakim karşısına çıktılar. 22 yaşında idam cezasına çarptırılan gencin, İslam Peygamberiyle alakalı fotoğraf ve videolu mesajlar gönderdiği, gönderdiği mesajlarda İslam Peygamberi ve ailesiyle alakalı hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Yargılanan 2 genç suçlamaları kabul etmezken, avukatları olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

1 YAŞ İLE İDAMDAN KURTULDU

İslam Peygamberine hakaret davasıyla yargılanan 17 yaşındaki gençse idam cezasından yaşının reşit olmaması sebebiyle kurtuldu. Mahkeme, "Hakaret eden kişinin 18 yaşından küçük ama aklı başında olduğunu göz önünde bulundurarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir" dedi.