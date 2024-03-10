Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi - Son Dakika
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Dünya

Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

Pakistan\'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

Pakistan'da i bir üniversite öğrencisi, WhatsApp üzerinden İslam Peygamberine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenci ise ömür boyu hapis cezasına mahkum oldu.

10.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:50
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Küfür etmenin büyük bir suç teşkil ettiği Pakistan'da, yerel mahkeme 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verdi. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenciyse ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

PEYGAMBERE HAKARETİN CEZASI İDAM

İslam Peygamberine hakaret iddiasıyla gündeme gelen iki genç, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da hakim karşısına çıktılar. 22 yaşında idam cezasına çarptırılan gencin, İslam Peygamberiyle alakalı fotoğraf ve videolu mesajlar gönderdiği, gönderdiği mesajlarda İslam Peygamberi ve ailesiyle alakalı hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Yargılanan 2 genç suçlamaları kabul etmezken, avukatları olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.

Pakistan'da üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi

1 YAŞ İLE İDAMDAN KURTULDU

İslam Peygamberine hakaret davasıyla yargılanan 17 yaşındaki gençse idam cezasından yaşının reşit olmaması sebebiyle kurtuldu. Mahkeme, "Hakaret eden kişinin 18 yaşından küçük ama aklı başında olduğunu göz önünde bulundurarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Pakistan, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzer Kadayıf: Keşke ülkemizde de böyle bir uygulama olsa çok adam var iplik 58 40 Yanıtla
  • Kürşad İsmailoğlu: Kardeş Pakistan 41 19 Yanıtla
  • huseyin ergun: Watsapp çok üzülmüştür bu karara. Yakında Pakistan yaptırım gelir. Türkiyede de bu cezaya protestolar başlar yakında. Neyse ramazana denk geldi. Şimdi sokağa çıkamazlar. 9 9 Yanıtla
  • osman şahin: Allahın kanunlarını unutmuş haşa cezayı kendileri veriyor islam dininde şeriat ile yönetilen ülkelerde bile böyle bir ceza yok öyleki dünyada bir kaç ülke var şeriat ile yönetilen onlarda yarım yamalak 5 3 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi - Son Dakika
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