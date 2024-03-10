Küfür etmenin büyük bir suç teşkil ettiği Pakistan'da, yerel mahkeme 22 yaşındaki bir üniversite öğrencisine WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verdi. Aynı davadan yargılanan 17 yaşındaki bir başka öğrenciyse ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
İslam Peygamberine hakaret iddiasıyla gündeme gelen iki genç, geçtiğimiz günlerde Pakistan'da hakim karşısına çıktılar. 22 yaşında idam cezasına çarptırılan gencin, İslam Peygamberiyle alakalı fotoğraf ve videolu mesajlar gönderdiği, gönderdiği mesajlarda İslam Peygamberi ve ailesiyle alakalı hakaretlerde bulunduğu öğrenildi. Yargılanan 2 genç suçlamaları kabul etmezken, avukatları olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu ileri sürdü.
İslam Peygamberine hakaret davasıyla yargılanan 17 yaşındaki gençse idam cezasından yaşının reşit olmaması sebebiyle kurtuldu. Mahkeme, "Hakaret eden kişinin 18 yaşından küçük ama aklı başında olduğunu göz önünde bulundurarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 1'i çocuk toplamda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu iddiaları Fransa Cumhurbaşkanını sinirlendirdi. Fransız televizyonuna verdiği röportajda Macron, bu durumu kesin bir dille reddetti.
Brezilya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski sağ beki Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yıldız futbolcunun avukatları ve sözcüsü basında yer alan iddiayı yalanladı. Açıklamada "Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açacağız" ifadeleri yer aldı.
Amerikan ordusu, bir ABD askeri gemisinin Gazze açıklarında geçici bir iskele inşa etmek üzere ekipmanla Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını açıkladı. Başkan Joe Biden, ABD'nin Gazze'ye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yardımcı olmak için yüzer liman inşa edeceğini açıklamıştı. Yardım kuruluşları Gazze'de yardım bekleyenlerin bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğini söyledi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hayırsever bir aile tarafından yapılan Hacı Sadettin Bilgin Cami Külliyesi ilk namazını kıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)