Pakistan'da Yağış ve Yıldırım Felaketi: 11 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da Yağış ve Yıldırım Felaketi: 11 Ölü, 13 Yaralı

Pakistan'da Yağış ve Yıldırım Felaketi: 11 Ölü, 13 Yaralı

26.06.2023 16:32

Pencap eyaletinde aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Hayber Pahtunhva'da da şiddetli yağışlar nedeniyle bir evin çatısının çöktü. Olayda 1 kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde aşırı yağış ve yıldırım isabet etmesi sebebiyle aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

YILDIRIM İSABET EDEN 10 KİŞİ CAN VERDİ

Ulusal basındaki haberlere göre Pencap'ın Naroval, Pasrur, Şekipura ve Sialkot bölgelerinde aralarında çocukların da olduğu 10 kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

ÇATI ÇÖKMESİ SONUCU BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hayber Pahtunhva'da da şiddetli yağışlar nedeniyle Buner bölgesinde evin çatısı çöktü. Olayda bir kadın öldü, 6 kişi yaralandı. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, yağmurların hafta boyu sürmesinin beklendiğini açıklayarak, olası taşkın ve sellere karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Pakistan'da Yağış ve Yıldırım Felaketi: 11 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da Yağış ve Yıldırım Felaketi: 11 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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