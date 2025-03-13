Pakistan'da Yolcu Treni Saldırısı: 450 Yolcu İle 100'den Fazla Kurtarıldı

PAKİSTAN'ın Belucistan bölgesindeki silahlı grupların dün 450 yolcu taşıyan bir trene saldırdığı ve çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 100'den fazla yolcunun kurtarıldığı ifade edildi.

Pakistan'da ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), Bolan bölgesinde Ketta- Peşaver seferini yapan bir yolcu trenine silahlı saldırı düzenledi. Dokuz vagonlu trende yaklaşık 450 yolcunun bulunduğu saldırıda makinistin ve bazı yolcuların yaralandığı belirtildi. Yerel medya, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, 16 militanın öldürüldüğünü ve 104 yolcunun kurtarıldığını bildirdi. Kurtarılanlar arasında 17 yaralı yolcu da hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.