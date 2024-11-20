Pakistan\'ın eski Başbakanı İmran Han\'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi

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Pakistan'da yüksek mahkeme, eski Başbakan İmran Han'ın tutuklu yargılandığı yolsuzluk davasına ilişkin kararını verdi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve bu hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

EŞİ DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Eski Başbakan Han'ın eşi Büşra Bibi, ekimde, hakkındaki yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakılması kararının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.

Han ve Bibi, 31 Ocak'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerle ilgili yolsuzluk davasında suçlu bulunarak 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmiş ancak nisanda mahkumiyetleri askıya alınmıştı.