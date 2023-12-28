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Pakistan Ordusu Fatah-2 Roketatar Sistemini Test Etti - Son Dakika
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Pakistan Ordusu Fatah-2 Roketatar Sistemini Test Etti

Pakistan ordusu, Fatah-2 adlı roketatar silah sistemini başarılı bir şekilde test etti. Silah sistemi, sofistike navigasyon sistemi ve yüksek hassasiyetle hedefleri vurma kapasitesine sahip olup 400 kilometre menzile kadar ulaşabiliyor.

Pakistan Ordusu Fatah-2 Roketatar Sistemini Test Etti
28.12.2023 - 11:20,
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Pakistan ordusu, Fatah-2 adlı roketatar silah sistemini test etti. Pakistan Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) testin başarılı geçtiğini duyurdu.

ISPR'dan yapılan açıklamada, "Pakistan son teknoloji ürünü, sofistike navigasyon sistemi ve benzersiz uçuş yörüngesiyle donatılmış Fatah-2'nin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Silah sistemi 400 kilometre menzile kadar hedefleri yüksek hassasiyetle vurma kapasitesine sahiptir. Uçuş testine üç servisten üst düzey subaylar ve kendini işine adamış bilim insanları ve mühendisler tanıklık etti. Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı uçuş testinin başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı katılımcı askerleri ve bilim insanlarını kutladı" denildi.

Kaynak: DHA
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