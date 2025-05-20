Pakistan ve Hindistan Askeri Geri Çekilme Anlaşması

PAKİSTAN ve Hindistan, çatışmaların sona ermesinin ardından askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştı.

Yetkililer, Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'a düzenlediği saldırılarla başlayan çatışmalar sonrası sağlanan ateşkesin ardından iki ülkenin askerlerini 30 Mayıs'a kadar barış zamanı pozisyonlarına geri çekme konusunda anlaştığını açıkladı. Söz konusu kararda ABD ve diğer ilgili ülkelerin diplomatik çabalarının katkısı olduğunu belirten yetkililer, kararı ateşkesin ikinci aşaması olarak nitelendirdi.