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Gözler Gazze'ye çevrilmişken Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirine ateş açtı - Son Dakika

Gözler Gazze'ye çevrilmişken Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirine ateş açtı

Son Güncelleme: 27.10.2023 13:57

İsrail'in Gazze saldırılarının ardından dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişken, bir sıcak gelişme daha yaşandı. Pakistan ve Hindistan askerleri Keşmir bölgesinde birbirlerine karşılıklı ateş açtı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail Gazze gerginliği 21 gündür kanlı bir şekilde sürerken, Pakistan ve Hindistan askerlerinin Cammu Keşmir sınırında birbirlerine ateş açtığı açıklandı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

DRON DÜŞÜRDÜLER

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine bağlı hudut noktasından gelen dron, Pakistan'ın Sialkot şehrine bağlı sınırdan girmeye çalışırken Pakistanlı güvenlik güçleri tarafından düşürüldü. İki ülke askerlerinin birbirlerine ateş açtığı olayda can kaybı yaşanmadı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada da Hint askerlerinin sebepsiz yere ateş açmasına Pakistanlı güvenlik kuvvetlerinin cevap verdiği belirtildi.

KEŞMİR SORUNU YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirine ateş açtı

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve bölgeyi doğrudan merkezi hükümete bağlı "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" olmak üzere iki "Birlik Toprağına" bölmüştü.

Kaynak: AA

Pakistan, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gözler Gazze'ye çevrilmişken Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirine ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözler Gazze'ye çevrilmişken Pakistan ve Hindistan askerleri sınırda birbirine ateş açtı - Son Dakika
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