Pamplona\'da Boğa Koşusunda 8 Yaralı

İSPANYA'daki geleneksel San Fermin Festivali kutlamasında gerçekleştirilen boğa koşularında 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'nın Pamplona şehrinde gerçekleştirilen San Fermin Festivali'nde boğa koşusu sırasında boğalardan biri etkinliğe katılanlara saldırdı. Festivalin 2'nci gününde yaşanan olayda 8 kişi yaralandı.

Pamplona'da her yıl düzenlenen boğa koşularında hayvanlar önce sokaklara salınıyor ve yaklaşık 4 bin kişi 3 dakika süren etkinlikte 850 metre boyunca boğalarla güreşin yapılacağı arenaya koşuyor. San Fermin Festivali kapsamında sabah saatlerinde boğa koşuları ve öğle saatlerinde boğa güreşleri yapılıyor.