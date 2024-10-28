Pandalar Karantinadan Çıktı

Dünya

HONG Kong'a hediye edilen pandaların karantinadan çıktığı açıklandı.

Ocean Park, 26 Eylül'de Çin'in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne gönderdiği pandaların 30 günlük karantinadan çıktığını ve sergi alanına taşındığını duyurdu. An An ve Ke Ke isimli panda çiftin sağlık durumlarının, Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından belirlenen standartlara uygun olduğu kaydedildi.

Pandaların, Ocean Park'taki yeni bölgeye taşınırken çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada ilgi gördüğü ve parka ziyaretlerin başladığı belirtildi.