ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamasında, "Bakü-Grozni uçuşunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Günlük hayatlarını yaşayan insanların başına gelen bu trajediler üzüntüye neden olmaktan başka bir şey yapamaz" dedi.
Son Dakika › Dünya › Paşinyan'dan Bakü-Grozni Uçağı Kazası İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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