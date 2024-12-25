Paşinyan\'dan Bakü-Grozni Uçağı Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

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ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren yolcu uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan açıklamasında, "Bakü-Grozni uçuşunda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Günlük hayatlarını yaşayan insanların başına gelen bu trajediler üzüntüye neden olmaktan başka bir şey yapamaz" dedi.