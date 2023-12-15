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Pekin'de metro kazasında 515 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pekin'de metro kazasında 515 kişi yaralandı

Çin'in başkenti Pekin'de meydana gelen metro kazasında iki trenin çarpışması sonucu 515 kişi yaralandı. Kazanın nedeni, karlı koşullar nedeniyle trenin kayması ve fren yapamaması olarak açıklandı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Pekin\'de metro kazasında 515 kişi yaralandı
15.12.2023 - 16:16,
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Çin'in başkenti Pekin'de dün meydana gelen metro kazasında, iki trenin çarpışması sonucu 515 kişi yaralandı. Yetkililer, 102 yaralıda kırık tespit edildiğini 67 kişinin tedavisine ise hastanede devam edildiğini belirtti.

Pekin Belediyesi Ulaşım Komisyonu tarafından bugün Çin sosyal medya platformu Weibo'da kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan ön incelemeye göre kazanın nedeni, trenin önündeki rayın karlı koşullar nedeniyle bozulması ve öndeki trenin fren yaparak durmak zorunda kalmasıdır. Arkadaki tren yokuş aşağı bir bölümde bulunuyordu ve karlı hava, trenin kaymasına ve etkili bir şekilde fren yapamamasına neden olarak öndeki trenle arkadan çarpışmasına neden oldu" denildi.

HAVA SICAKLIĞI -18 DERECE

Yetkililer 515 yaralının hastaneye kaldırıldığını, 102 kişide kırık tespit edildiğini, bu sabah itibariyle 423 kişinin taburcu olduğunu ve 67 kişinin tedavisine hastanede devam edildiğini ifade etti.  Pekin Belediyesi'nin kazanın meydana geldiği Changping Hattı üzerinde bir kaza araştırma ekibi kurduğu ve incelemelere devam edildiği kaydedildi.

Pekin'de etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle karayolu, demiryolu ve hava taşımacılığında aksamalar meydana gelmiş meteoroloji yetkilileri, başkentte gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 18 derecelerde olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Pekin'de metro kazasında 515 kişi yaralandı - Son Dakika
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