Pentagon, UCM\'nin Netanyahu ve Gallant Hakkında Tutuklama Emrini Reddetti

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını reddettiklerini duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını kabul etmediklerini belirtti. Singh, "Savcıların tutuklama emri çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz" dedi.

Singh ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandığını ve öncesinde de kendilerine haber verildiğini doğruladı.