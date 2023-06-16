Peru'da 3 bin yıllık mumya bulundu! Etrafındaki eşyalar ilginç

Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi. Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

YERLİ PAMUKTAN YAPILMIŞ BİR BOHÇAYA SARILMIŞ

San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

ÇEVRESİNDE GERDANLIK LEĞENLERİ BULUNDU

Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi. Bulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı bilgisi paylaşıldı.