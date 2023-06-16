Peru'da 3 bin yıllık mumya bulundu! Etrafındaki eşyalar ilginç - Son Dakika
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Peru'da 3 bin yıllık mumya bulundu! Etrafındaki eşyalar ilginç

16.06.2023 09:49

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda, 3 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu. Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında keşfedilen mumya, bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan 'Huaca La Florida' araştırma programı sayesinde ortaya çıktı.

Başkent Lima'ya bağlı Rimac vadisindeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sırasında, 3 bin yılı aşkın geçmişe sahip olduğu düşünülen mumya keşfedildi. Rimac Belediye Başkanı Nestor de La Rosa açıklamasında, mumyanın bölgenin tarihi ve geleneğinin korunması amacıyla kurulan "Huaca La Florida" araştırma programı sayesinde ortaya çıkarıldığını bildirdi.

YERLİ PAMUKTAN YAPILMIŞ BİR BOHÇAYA SARILMIŞ

San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

Peru'da 3 bin yıllık mumya keşfedildi! Etrafında bulunan objeler ilginç

ÇEVRESİNDE GERDANLIK LEĞENLERİ BULUNDU

Kazı yapılan alanın mezarlık bölgesi olduğu, etrafta şişeler, gerdanlık leğenleri, mısır, deniz kabukları, kabuklu deniz ürünleri ile koka yapraklarının tespit edildiği kaydedildi. Bulunan mumyanın, bakanlığın da desteğiyle uzmanlarca titiz şekilde araştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Peru'da 3 bin yıllık mumya keşfedildi! Etrafında bulunan objeler ilginç
Kaynak: AA
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Güney Amerika, Florida, Lima, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru'da 3 bin yıllık mumya bulundu! Etrafındaki eşyalar ilginç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Peru'da 3 bin yıllık mumya bulundu! Etrafındaki eşyalar ilginç - Son Dakika
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